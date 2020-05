Calciomercato, Raiola beffa l’Inter | Niente bomber!

Il calciomercato estivo potrebbe riservare una clamorosa beffa in casa nerazzurra: Raiola allontana il bomber dall’Inter

Dopo quasi tre mesi di quarantenza con il mondo del calcio che si è fermato, la ripartenza della Serie A potrebbe coincidere con i primi colpi di calciomercato. In tal senso, come di consueto, Mino Raiola si candida tra gli attori protagonisti dell’imminente sessione estiva. Il potente procuratore campano starebbe programmando più di un’operazione di spessore, per quanto riguarda il massimo campionato italiano: in tal senso, sia avvicina la beffa per l’Inter di Conte.

Calciomercato Inter, Raiola in regia: scambio in Serie A

Sarà un’estate caldissima per il calciomercato italiano. Mino Raiola, dopo il sempre più probabile passaggio di Bonaventura alla Roma, si appresta a portare a termine un’altra clamorosa trattativa con il club giallorosso. L’agente di Moise Kean ha infatti intenzione di riportare, dopo le tante polemiche in Premier League con la maglia dell’Everton, il giovane attaccante in Serie A.

Stavolta però niente Inter, che segue da tempo il gioiellino azzurro, bensì ancora una volta la Roma. Avanza l’idea di uno scambio tra Kean e Kluivert, che finirebbe dunque alla corte di Carlo Ancelotti. Arrivato nemmeno 12 mesi fa in Premier League, il futuro del classe 2000 potrebbe essere quindi nella Capitale, sponda giallorossa.

Da Roma partirebbe Justin Kluivert che, solo a tratti, ha espresso grandi spunti del suo talento. Un affare unico che ‘muoverebbe’ due suoi assistiti. Raiola in cabina di regia, con l’Inter che rimarrebbe beffata dopo aver tallonato Moise Kean negli ultimi mesi.

S.C.