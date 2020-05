Calciomercato Juventus, dalla Spagna: fatta per l’addio del big!

Le trattative della Juventus vanno avanti e sembrerebbe ormai fatta per la cessione del proprio top player. Firma a un passo!

Si prevede un mercato molto movimentato per la Juventus, che è pronta a intavolare scambi importanti con le big d’Europa per provare a rinforzare la propria rosa. La società bianconera è in trattativa con il Barcellona ormai da diverse settimane per una grande trattativa che potrebbe portare a cessioni di spessore.

L’uscita più importante potrebbe essere quella di Miralem Pjanic, molto gradito dai Blaugrana. Secondo quanto riportato da Don Balon, il bosniaco dovrebbe trasferirsi al 99% in Spagna nella prossima sessione di mercato e ci sarebbe già un accordo tra le parti, per cui potrebbe mancare solo la firma.

Calciomercato Juventus, Pjanic verso il Barcellona: futuro bianconero per Rakitic?

Dalla Spagna inoltre fanno sapere che il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic non sta vivendo una situazione ottimale e il croato giocherebbe meno del solito con l’arrivo di Miralem Pjanic. La Juventus, dopo averlo inseguito a gennaio, potrebbe farsi avanti nuovamente nelle prossime settimane per ottenerlo proprio attraverso la lunga trattativa che prevede anche l’inserimento del bosniaco.

Il centrocampista dei Blaugrana è anche nel mirino dell’Inter e potrebbe essere sfruttato dal Barcellona per abbassare il prezzo di Lautaro Martinez. Il croato, però, sembrerebbe più interessato a trasferirsi alla Juventus e non è da escludere, come riferisce Don Balon, che sia proprio lui a chiedere di essere inserito nella trattativa con i bianconeri.

Ivan Rakitic vuole continuare a giocare ad alti livelli e allo stesso tempo vorrebbe un ruolo importante all’interno del suo nuovo club.

