Calciomercato, Piatek torna in Serie A | Lo vuole l’allenatore

Il calciomercato potrebbe vedere l’ex milanista tornare in Serie A e vestire la maglia del top club: i possibili scenari estivi

Il Coronavirus ha frenato la stagione 2019/20 con i campionati di tutta Europa fermi fino ad ora. Nelle prossime settimane, come già sta accadendo in Bundesliga, si tornerà in campo per concludere anche in italia, i campionati professionistici. La Serie A si guarda intorno a caccia di possibili colpi di spessore nel calciomercato estivo: il top club italiano è pronto a farsi avanti per l’ex giocatore del Milan, Krzysztof Piatek.

Calciomercato Serie A, svolta in attacco: Piatek può tornare

Il Napoli farà i conti con diversi cambiamenti nella rosa a disposizione di Gattuso, il prossimo anno. Una stagione, quella 2020/21, che vedrebbe una mini rivoluzione in attacco. Se da un lato il futuro di Arek Milik pare essere sempre più lontano dal club di De Laurentiis, con la Juventus sulle tracce del polacco, parrebbe invece fatta per la permanenza di Mertens. Il ds partenopeo Giuntoli è al lavoro per portare un degno sostituto a Castelvolturno della punta polacca.

In tal senso, l’erede potrebbe essere un connazionale di Milik, poco brillante nei suoi ultimi mesi in Serie A. Si tratta ovviamente di Krzysztof Piatek, attaccante dell’Herta Berlino arrivato in Bundesliga dal Milan lo scorso gennaio. Una pista che potrebbe dare a Piatek l’occasione di un pronto riscatto agli ordini di Gattuso che lo rivorrebbe dopo l’esperienza al Milan. Arrivato in Bundesliga lo scorso gennaio per 24 milioni di euro, l’ex Genoa ha collezionato 8 presenze e due reti fino al lockdown che ha sospeso per quasi tre mesi il campionato tedesco. I capitolini possono cederlo a poco meno di 20 milioni per non fare una minusvalenza.

Situazione in divenire ma il Napoli avrebbe in mente il rilancio di Piatek: il post Milik continua a parlare polacco.

