Calciomercato Milan, no alla firma | Juventus e Barcellona all’assalto

Il Milan continua a lavorare al rinnovo del proprio top player, ma fino ad ora l’intesa non sarebbe arrivata: Juventus e Barcellona sul giocatore

La dirigenza del Milan punta alla prossima stagione per riportare la società rossonera ai vertici della Serie A. Per farlo, servirà una vera rivoluzione fatta di acquisti e cessioni. Inoltre, si lavora anche ai rinnovi dei contratti dei top player in rosa. Per il prolungamento di una colonna rossonera ancora non c’è l’intesa, così la Juventus sarebbe pronta a farsi avanti.

Calciomercato Milan, Romagnoli rifiuta il rinnovo: Juventus e Barcellona alla finestra

La prossima stagione potrebbe essere quella della rinascita del Milan, almeno così si augura Ivan Gazidis. Oltre agli acquisti da effettuare nella sessione estiva di mercato, sarà importante anche confermare i punti fermi della squadra. Così, secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, la dirigenza milanista starebbe lavorando al rinnovo di Alessio Romagnoli, per il quale però l’intesa sembrerebbe essere ancora lontana. Il Milan avrebbe offerto al difensore un contratto inferiore ai 3,5 milioni a stagione che percepisce al momento e questa soluzione sembrerebbe non essere gradita al suo procuratore, Mino Raiola. Così la Juventus sembrerebbe osservare con interesse la situazione, visto che Romagnoli piacerebbe molto a Fabio Paratici.

Per abbassare i 50 milioni richiesti dalla società milanista, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto Daniele Rugani, anche se i rossoneri preferirebbero il vecchio pallino Demiral. Su il centrale milanista inoltre, ci sarebbe anche l’interesse del Barcellona, pronto ad offrire al giocatore un contratto da 4 milioni a stagione, inserendo nella trattativa una contropartita tra Emerson e Todibo.

