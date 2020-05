Calciomercato, UFFICIALE: il bomber si ritira

Aritz Aduriz lascia ufficialmente il calcio: il centravanti basco, bandiera dell’Athletic Bilbao, ha ufficializzato il proprio ritiro.

A 39 anni già compiuti, Aritz Aduriz ha deciso di dire basta. L’attaccante basco, bandiera dell’Athletic Bilbao, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. Lo ha annunciato lo stesso attaccante attraverso il proprio profilo Twitter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE il rinnovo | Contratto fino al 2022

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, l’annuncio della UEFA: “Presto i tifosi sugli spalti”

Athletic Bilbao, UFFICIALE: Aduriz dice basta

Nato a San Sebastian, ha legato gran parte della sua carriera ai rivali dell’Athletic Bilbao. Con il club basco Aritz Aduriz ha disputato oltre 400 partite e segnato più di 170 gol. Ma alla fine della stagione ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Per lui si tratta del terzo addio al club basco, questa volta in maniera definitiva. Il centravanti infatti aveva lasciato Bilbao sia nell’estate 2003 per approdare in Segunda Division a Burgos, sia nel 2008 (dopo essere tornato nel 2005) per raggiungere Mallorca. Poi un nuovo rientro nel 2012.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Commovente il messaggio sui social che il giocatore ha deciso di scrivere. “Il momento è arrivato. Ora il mio corpo ha detto basta. Stiamo disgraziatamente vivendo una situazione molto dolorosa e grave, perciò non voglio che vi preoccupiate per me. E’ stato un bellissimo viaggio, grazie a tutti”.

Tanti sono stati i messaggi di solidarietà ricevuti per questa decisione, arrivati da club e giocatori. Tra questi l’Osasuna, Sergio Ramos e il Valladolid.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, conferma dal CTS | Ripartono gli allenamenti di gruppo