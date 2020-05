Calciomercato, il Barcellona spiazza Inter e Juventus | La proposta shock!

Inter, il Barcellona pronto a proporre Coutinho in cambio di Lautaro Martinez, ma il brasiliano può rientrare anche nell’affare Pjanic con la Juventus.

In attesa di capire quando aprirà la finestra di mercato estivo, in casa Inter continua a tenere banco la questione Lautaro Martinez. L’attaccante argentino continua ad essere nel mirino del Barcellona. Si parla già di un accordo raggiunto tra i catalani e il giocatore, fortemente sponsorizzato da Leo Messi. L’Inter però non è intenzionata a cederlo o meglio, lo farà solo per un’offerta ritenuta congrua.

Calciomercato Inter, il Barcellona può proporre Coutinho

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, la proposta fatta pervenire al club nerazzurro è di 60 milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo. L’Inter non ha dato risposta, ma Piero Ausilio ha sottolineato come il club è intenzionato solo ad accettare i 111 milioni della clausola rescissoria. Una cifra da record.

Il messaggio mandato dalla dirigenza nerazzurra è quindi quello di spingere il Barcellona ad offrire di più. In casa catalana però la mancanza di liquidità rappresenta però un problema. Ecco che il portale spagnolo rilancia l’ipotesi di un possibile scambio alla pari con l’ex nerazzurro Philippe Coutinho. Il brasiliano, attualmente al Bayern Monaco, non sembra destinato a restare in Germania. Su di lui c’è il fortissimo interesse delle big inglesi, dal Chelsea all’Arsenal passando per il Tottenham.

Coutinho potrebbe essere un profilo gradito alla dirigenza interista e ad Antonio Conte e il Barcellona spera di convincere con questa carta i meneghini. Sembra però difficile che la società milanese accetti di lasciar partire Lautaro per uno scambio alla pari senza incassare nulla.

Calciomercato Juventus, Coutinho nell’affare Pjanic?

Di nuovo l’Italia nel futuro di Philippe Coutinho? Possibile. Anche perché ‘Sport’ rilancia l’ipotesi che il brasiliano possa essere inserito dal Barcellona non nell’affare per Lautaro Martinez, bensì in quello con la Juventus per Pjanic. Il bosniaco resta nel mirino del club catalano, ma a complicare le cose potrebbe essere il no di Arthur, che ha intenzione di restare in Spagna.

Da qui l’ipotesi di inserire il giocatore attualmente al Bayern Monaco nell’affare. Vista però la cifra versata dai catalani al Liverpool nel gennaio dell’anno scorso, i ‘Blaugrana’ potrebbero chiedere alla Juventus un conguaglio economico.

