Calciomercato, rottura Napoli-Allan | Scambio in Serie A

Problemi tra Allan e il Napoli, con il brasiliano che potrebbe andare via in estate: potrebbe approfittarne l’Inter con una proposta di scambio alla pari

Da circa un anno e mezzo Allan, centrocampista del Napoli, vive in uno stato di malessere nello spogliatoio azzurro. A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui il calciatore non avrebbe mai digerito la mancata cessione al PSG di gennaio 2019, momento che ha segnato un punto di rottura con il club ma risanato. Anzi, accresciuto da quello che il calciatore avrebbe considerato uno ‘sgarbo’ del presidente nei suoi confronti: il mancato adeguamento del contratto. Per tale ragione in estate, se dovesse arrivare un’offerta all’altezza del suo valore, il Napoli potrebbe stavolta aprire le porte per un addio al brasiliano.

Allan, scambio Napoli-Inter: sul piatto Vecino

Ecco allora che potrebbe approfittarne un club di Serie A come l’Inter, sulle tracce di Allan anche in passato. I nerazzurri, per convincere il Napoli, potrebbero giocarsi la carta Vecino, centrocampista altrettanto importante e che qualche estate fa era stato seguito proprio dai partenopei. La trattativa però non sarebbe così semplice: De Laurentiis vorrebbe molto probabilmente monetizzare dalla cessione del centrocampista ex Udinese. Inoltre sull’uruguaiano pare sia forte, nelle ultime ore, il pressing del Valencia, che potrebbe presentare un’offerta irrinunciabile per l’Inter.

Non è da escludere però che la società di Steven Zhang possa provare il colpaccio dal Napoli, con un rinforzo che sarebbe sicuramente gradito a mister Antonio Conte.

