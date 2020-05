Calciomercato Inter, sogno Dybala | Il piano di Marotta

Il sogno di Marotta per sostituire Lautaro Martinez sarebbe Paulo Dybala: l’Inter potrebbe provare ad inserirlo nell’operazione Icardi.

Gli anni di Marotta a Torino sono stati molto fruttuosi, l’ex dg della Juventus è riuscito a portare a Torino dei talenti come Pjanic, Higuain e Dybala. In particolare quest’ultimo sarebbe rimasto nel cuore di Marotta: come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il suo sogno sarebbe quello di portarlo all’Inter. La ‘Joya’ sarebbe il giocatore perfetto per sostituire Lautaro Martinez, ormai con un piede già a Barcellona. Riuscire a convincere la Juventus a privarsi di Dybala è un’impresa quasi impossibile: Marotta, però, avrebbe in mente un piano.

Calciomercato Inter, Marotta vuole Dybala | Scambio con Icardi!

Il sogno proibito di Marotta sarebbe quello di portare Paulo Dybala all’Inter: per convincere la Juventus potrebbe inserire nell’operazione Mauro Icardi. Uno scambio di argentini fra i due maggiori club italiani, che avrebbe davvero del clamoroso. Il dg nerazzurro avrebbe provato ad offrire uno scambio secco fra i due giocatori, ma la Juventus valuta Dybala in maniera più consistente rispetto ad Icardi. Per questo i nerazzurri dovrebbero aggiungere un conguaglio di almeno 20 milioni al cartellino dell’attaccante argentino per arrivare al numero ’10’ bianconero.

L’operazione, in ogni caso, presenta delle difficoltà oggettive: la ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe rinforzare in maniera così significativa una diretta concorrente per il titolo ed, inoltre, vorrebbe puntare ancora su Dybala. Il club piemontese nelle ultime settimane avrebbe ripreso il discorso con l’entourage dell’argentino per il rinnovo del contratto: con prolungamento ed adeguamento salariale annesso. Marotta, però, non demorde e proverà a giocarsi le sue carte fino alla fine: l’obiettivo dei nerazzurri è quello di sostituire Lautaro Martinez con un top player di caratura mondiale.

