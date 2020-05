Calciomercato Milan, colpo in uscita | La Liga lo aspetta!

Il Milan prepara la rivoluzione estiva e cerca di mettere a segno delle operazioni in uscita per fare cassa: in Spagna cresce l’interesse per un rossonero.

Il piano di Gazidis per riportare il Milan nell’Olimpo del calcio italiano ed europeo passa dal prossimo mercato: i rossoneri prima di riuscire ad acquistare, devono piazzare dei colpi in uscita. L’obiettivo del club meneghino per il mercato, infatti, è quello di arrivare ad alcuni dei migliori giovani prospetti sul panorama europeo: per farlo, però, occorre un tesoretto importante. Intanto, dalla Liga cresce l’interesse per uno dei difensori rossoneri.

Calciomercato Milan, Musacchio in uscita | C’è il Betis!

Come riportato da ‘Todo Fichajes’, il Betis sarebbe intenzionato a presentare un’offerta al Milan per Mateo Musacchio. Il centrale argentino non sembra più rientrare nei piani del club meneghino e la cessione è l’ipotesi più plausibile nel futuro dell’ex giocatore del Villareal. Il Milan ed il Betis potrebbero accordarsi per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro: un buon incasso per i rossoneri, che riuscirebbero ad ottimizzare l’uscita di scena del 29enne di Rosario. Musacchio potrebbe ritornare così nella Liga, il campionato dove ha spiccato il volo con il ‘Submarino Amarillo’. I rossoneri, invece, potrebbero dare ossigeno alle proprie finanze.

Il Milan potrebbe battere il primo colpo in uscita: Mateo Musacchio potrebbe ritrovare la Liga, questa volta con il Betis.

