Calciomercato, Juventus beffata | Scambio a sorpresa che gela Sarri

La Juventus va a caccia dell’attaccante ma potrebbe presto sfumare un obiettivo. Arriva la proposta al Real Madrid!

Nonostante il momento di stop causato dall’emergenza coronavirus, il calcio va avanti dall’esterno con le varie trattative di un calciomercato che dovrebbe risultare anomalo e particolare. Nella prossima sessione, infatti, si potrebbero preferire principalmente gli scambi in modo da non spendere tanti soldi durante il periodo di crisi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, assalto a Zapata | Maxi scambio con l’Atalanta

La Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante Arkadiusz Milik, per rimpiazzare la possibile partenza di Higuain senza spendere cifre enormi. Il polacco ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2021 e il rinnovo non sembrerebbe vicino, per questo potrebbe arrivare una partenza già nei prossimi mesi, all’apertura della nuova sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Kessie per ‘accontentare’ Rangnick | I dettagli

Calciomercato Juventus, Milik più lontano? Il Napoli lo propone al Real Madrid per Jovic

I partenopei starebbero lavorando già da diverso tempo per trovare un nuovo attaccante e avrebbero messo nel mirino Luka Jovic, che pochi mesi fa è stato pagato 62 milioni ma ha deluso le attese realizzando solo tre reti in 24 presenze con la maglia dei Blancos. Oggi il suo valore è di 32 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, no dalla Premier | Serie A più vicina!

Secondo quanto riportato da Defensa Central, il Napoli starebbe pensando a un’offerta per il serbo e l’idea sembrerebbe quella di inserire proprio Milik nella trattativa per effettuare uno scambio.

Se l’affare dovesse andare in porto, dunque, la Juventus dovrebbe cambiare obiettivo per l’attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Super offerta per Ronaldo!

Calciomercato Juventus, follie per Haaland | Offerti 6 giocatori!