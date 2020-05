Calciomercato Juventus, follie per Haaland | Offerti 6 giocatori!

I piani della Juventus per il post Cristiano Ronaldo ricadono su Erling Haaland: il rischio però arriva dalla Spagna.

Il ciclo vincente della Juventus degli ultimi anni si è basato su una programmazione puntuale del futuro: una crescita che ha portato i bianconeri ad avere in rosa un giocatore come Cristiano Ronaldo. Il prossimo step della ‘Vecchia Signora’ è di trovare il futuro fuoriclasse del calcio europeo e aggiudicarselo nel pieno della carriera. Uno dei profili maggiormente seguiti dai bianconeri in questo senso è Erling Haaland, ma a rovinare i piani di Paratici potrebbe essere l’intrusione del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatti avviati | Duello in Premier League!

Calciomercato Juventus, follie del Real per Haaland | Offerti 6 giocatori!

Fra il sogno della Juventus di arrivare ad Haaland e la realtà potrebbe frapporsi il Real Madrid: secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il club spagnolo sarebbe disposto ad offrire sei giocatori al Borussia Dortmund per arrivare al bomber classe 2000. Il Real Madrid avrebbe intenzione di mettere sul piatto profili come James Rodriguez, Jovic, Odriozola, Ceballos, Lucas Vazquez e Mariano. Sarebbero proprio i primi quattro nomi ad intrigare maggiormente il club tedesco, che potrebbe pensare di rinunciare ad Haaland già in estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, stallo Icardi | Ci prova un altro club

L’offerta del Real Madrid ha come obiettivo quello di anticipare tutta la concorrenza per il bomber norvegese, prima che diventi operativa la clausola da 75 milioni di euro. La Juventus, a questo punto, rischia di vedersi soffiare il prossimo Cristiano Ronaldo proprio dal club in cui il portoghese è diventato l’icona globale che è attualmente. È difficile ipotizzare che il Borussia Dortmund possa farsi carico degli ingaggi dei sei giocatori offerti dalle Merengues, ma potrebbe accettare anche solamente alcuni di loro.

Il sogno Haaland della Juventus potrebbe svanire già in estate: il Real Madrid sembra essere disposto a fare follie per l’attaccante del Borussia Dortmund!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, doppio colpo per l’attacco | L’assalto

Milan, tegola Ibrahimovic | Infortunio per lo svedese, Pioli trema

Calciomercato, risoluzione contratto e addio Inter | Le ultime