Milan, tegola Ibrahimovic | Infortunio per lo svedese, Pioli trema

Pessima notizia per il Milan e Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic si è fermato per un problema al polpaccio in allenamento

Brutte notizie per il Milan e Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic ha riportato un infortunio. A riferirlo è stato ‘Sky Sport’, che ha spiegato come lo svedese si sia fermato nella partitella di fine seduta di questa mattina dopo aver appoggiato il piede. Ibra ha sentito male al polpaccio che gli aveva già dato noie a gennaio e febbraio.

Il rischio è che si tratti di uno stiramento al gemello, ma si teme anche un problema al tendine d’Achille. L’attaccante del Milan ha lasciato il centro sportivo cupo in volto, rischia un lungo stop: in caso fosse il gemello rientrerebbe in un mese e mezzo.

Milan, tegola Ibrahimovic: si complica il finale di stagione

Non ci poteva essere notizia peggiore per i rossoneri, che non hanno vissuto una grande annata fin qui ma hanno ottenuto i risultati migliori proprio da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha realizzato quattro reti in dieci presenze tra Serie A e Coppa Italia, ma è stato protagonista principalmente per la sua spinta emotiva visto che con il suo carattere ha portato entusiasmo e voglia di fare bene.

Il suo arrivo non è bastato per recuperare posizioni e agguantare il quarto posto occupato dall’Atalanta, ormai troppo distante, ma potrebbe sicuramente risultare determinante in chiave qualificazione all’Europa League in caso di ripresa della Serie A.

Ora il Milan teme un lungo stop e spera di riavere al più presto il suo attaccante per provare a vivere un buon finale di stagione.

