Calciomercato Juventus e Napoli, 30 milioni per il top player!

Il prossimo calciomercato estivo potrebbe rivelare un grosso affare per Juventus e Napoli: il top player si libera a metà prezzo

Una grande chance di mercato potrebbe arrivare, durante l’estate, per Juventus e Napoli. Le due big di Serie A potrebbero quindi tornare a duellare in vista della riapertura del calciomercato e, da giugno, andare all’assalto del top player. Un affare da 30 milioni di euro: ecco perchè il big può sbarcare nel calcio italiano.

Juventus-Napoli, duello in casa Real: Perez lo scarica!

L’asse che lega Juventus e Real Madrid potrebbe tornare a farsi bollente. Dopo CR7 ed i continui corteggiamenti all’ex Zidane, la ‘Vecchia Signora‘ potrebbe cogliere l’attimo e sfruttare le ultime decisioni del presidente Florentino Perez. Il patron delle ‘Merengues’, secondo quanto riportato da ‘DonBalon‘, avrebbe infatti deciso di mettere definitivamente sul mercato James Rodriguez. Il trequartista colombiano, vicinissimo al Napoli di Ancelotti, è alla fine rimasto alla corte di Zidane ma senza mai convincere l’allenatore transalpino. Il Real, vista la scadenza 2021 per l’ex Monaco e Bayern, avrebbe intenzione di dimezzare il prezzo richiesto per il suo cartellino.

Se il Napoli, con 40-50 milioni non riuscì a portarlo alla corte di Ancelotti alcuni mesi fa, adesso di milioni ne basterebbero ‘solo’ 30. Perez vuole liberarsi del colombiano che percepisce 8,5 milioni netti a stagione. Ecco perchè la pista James potrebbe riaccendersi anche per il club di De Laurentiis che in estate potrebbe perdere più di un pezzo pregiato. Un duello serrato quello che attende azzurri e bianconeri che dovranno, però, stare attenti ai club esteri. Su James vi sarebbe infatti il forte interesse di Manchester United, Everton e Newcastle in Premier League.

In Spagna sarebbe l’Atletico Madrid a rifarsi avanti dopo il secco rifiuto dei ‘Blancos’ dei mesi scorsi mentre non è da escludere la pista MLS con l’Inter Miami di Beckham pronto ad abbracciare il 28enne di Cùcuta.

