Calciomercato, intrigo Icardi | Accordo con la Juventus, ma il Napoli sorpassa

Calciomercato Inter, retroscena sull’accordo tra Icardi e la Juventus: ma adesso può cambiare tutto, l’argentino verso il Napoli

La Juventus va a caccia di almeno un colpo super in attacco per la prossima stagione. La missione di Paratici non è un mistero ed è chiara da tempo, si va alla ricerca di un nuovo bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo visti anche i dubbi sul futuro di Gonzalo Higuain. Tra i nomi caldi sulla lista del dirigente bianconero c’è sicuramente Mauro Icardi, vecchio obiettivo mai sparito dai radar.

Calciomercato Juventus, retroscena Icardi: il ruolo di Wanda Nara

Sul futuro dell’attaccante argentino, ora al Psg ma ancora di proprietà dell’Inter, si è espresso il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini. Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha svelato un importante retroscena: “L’anno scorso, la Juventus aveva raggiunto l’accordo con Wanda Nara. Poi però l’affare saltò, adesso le cose sono molto cambiate. I bianconeri stanno virando su Milik proprio perché sanno che arrivare a Icardi sarà molto difficile. E in tutto questo a guadagnarci potrebbe essere proprio il Napoli“.

Paganini aggiunge infatti: “Anche il ds azzurro Giuntoli intrattiene da tempo ottimi rapporti con Wanda Nara. Al punto che credo che il Napoli possa essere addirittura in pole position per Icardi, ritenuto il sostituto ideale di Milik che sta rivolgendo le proprie attenzioni in direzione di Torino. Giuntoli si sta muovendo con grande attenzione sul mercato, gli azzurri cederanno i propri big solo di fronte a offerte irrinunciabili”. Si profila dunque un ritorno a sorpresa in Serie A per Maurito. Una soluzione, forse, che la stessa Inter preferirebbe, piuttosto che rinforzare la Juve.

