Calciomercato Juventus, Kane più vicino | L’aiuto da Zidane e… Amazon!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un super colpo in attacco: Zidane e Amazon alleati per regalare il Big a Sarri

Tra poche settimane si potrebbe tornare in campo ma, al di là del calcio giocato, le dirigenze dei grandi club si concentrano in vista del prossimo anno. Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe regalare un colpo top da sogno, con la complicità di un ex bianconero nell’affare: ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato Juventus, Kane in bianconero: adesso si può

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diariogol‘, l’interesse del Real Madrid per un grande colpo in attacco continua a crescere di settimana in settimana. Florentino Perez avrebbe posto in prima fila il nome di Harry Kane tra i profili da regalare a Zidane in vista della prossima stagione. Kane, da tempo nel mirino della Juventus, piace al tecnico delle ‘Merengues’ che potrebbe però ostacolare l’arrivo dell’inglese in quel di Madrid. Zidane infatti non intende rinunciare a Benzema, suo pupillo, nonostante le 32 primavere sulle spalle della punta transalpina. Un ostracismo quello posto da Zidane per quanto riguarda l’accantonare di Benzema in panchina, che rallenta se non addirittura rischia di stoppare l’affare Kane. In tal senso quindi la Juventus potrebbe trovare campo libero, escludendo i top club inglesi, nella corsa al centravanti classe ’93.

Un alleato imprevisto quindi, Zidane, vista la convinzione dell’ex fantasista juventino di voler continuare a puntare su Benzema anche per la prossima stagione. Il club campione d’Italia in carica dovrà comunque fare i conti con le altissime richieste del presidente degli ‘Spurs’ Levy, restio a svendere il suo campione. In aiuto della dirigenza bianconera potrebbe arrivare il colosso dell’ecommerce online, Amazon. La società di Jeff Bezos starebbe pensando di acquisire i diritti di White Hart Lane per una cifra record di 250 milioni di euro (25 milioni all’anno per dieci anni).

Grazie a Zidane prima ed Amazon poi, le resistenze poste negli ultimi mesi dal patron del Tottenham potrebbero crollare con Paratici pronto all’assalto del nazionale britannico la prossima estate. Situazione in divenire ma il mercato bianconero prende forma: Harry Kane rimane il grande sogno per completare l’attacco di Sarri.

S.C