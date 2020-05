Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter | Vertice imminente!

Continuano le trattative della Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero vuole chiudere un doppio colpo: vertice imminente

Nonostante l’emergenza Coronavirus la Juventus ha continuato a lavorare sul fronte calciomercato. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il club bianconero avrebbe messo nel mirino il centrocampista italo-brasiliano Jorginho, che conosce bene Sarri dai tempi di Napoli. Il suo profilo si sposerebbe a meraviglia con l’idea di calcio dell’allenatore toscano, che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri.

Calciomercato Juventus, non solo Jorginho: vertice per Emerson

L’altro profilo interessante monitorato dalla Juventus nelle ultime settimane è quello del terzino, sempre del Chelsea, Emerson Palmieri, che non ha trovato tanta spazio sotto la gestione di Frank Lampard. Così un suo addio potrebbe arrivare al termine della stagione con Paratici pronto a superare in corsa anche la concorrenza dell’Inter.

Il vertice con i “Blues” potrebbe arrivare nelle prossime ore con il terzino, ex Roma e Palermo, valutato circa 30 milioni di euro. Paratici starebbe già lavorando da tempo con Marina Granovskaia per abbassare le pretese di un giocatore scontento in rosa. Il Chelsea, infine, avrebbe già le mani sul suo sostituto: si tratta Alex Telles del Porto, ma va battuta la concorrenza del PSG, molto vicino al terzino brasiliano.

La Juventus proverà così il doppio colpo in Premier League con l’asse sempre più bollente con il Chelsea.

