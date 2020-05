Calciomercato Juventus, tentato un clamoroso scambio | Netto rifiuto!

Proseguono i negoziati della Juventus col Barcellona, Paratici avrebbe tentato un inserimento clamoroso nell’operazione Pjanic: la risposta dei catalani.

L’asse Torino-Barcellona non è mai stato così caldo come in questo periodo in cui il calcio si è dovuto fermare a causa del ‘Coronavirus’. La Juventus ed i catalani stanno discutendo di mercato da diverse settimane: sul tavolo sembra aver assunto particolare importanza la situazione di Miralem Pjanic. Il bosniaco sembra essere diventato una priorità degli uomini di mercato del Barcellona: i bianconeri vorrebbero lasciarlo partire all’interno di una maxi operazione. Dalla Spagna nelle ultime ore è spuntata una clamorosa indiscrezione riguardante la trattativa fra Juventus e Barcellona.

Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | Paratici ha chiesto Ansu Fati!

La trattativa fra la Juventus ed il Barcellona per il trasferimento di Miralem Pjanic prosegue: dopo il rifiuto subito dai bianconeri da parte di Arthur Melo, che vorrebbe restare in blaugrana, Paratici avrebbe tentato un clamoroso inserimento. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, la Juventus avrebbe chiesto al Barcellona di includere Ansu Fati nei negoziati per Pjanic. Il baby-prodigio classe 2002 è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale ed in questa stagione è già riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per emergere con i catalani.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, la risposta del Barcellona sarebbe stata decisa: “Ansu Fati è impossibile, mai”. I catalani avrebbero stroncato sul nascere il tentativo della Juventus, chiudendo in maniera definitiva ad un inserimento dell’enfant prodige spagnolo. Nulla di fatto per Paratici, che dovrà trovare un’altra soluzione per mandare in porto l’operazione Pjanic.

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna: la Juventus avrebbe tentato di inserire Ansu Fati nella trattativa per Pjanic, secco rifiuto del Barcellona!

RM

