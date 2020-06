Calciomercato, UFFICIALE | Prestito esteso fino a gennaio 2021

Arrivano le prime ufficialità sul calciomercato, in attesa di tornare in campo: l’attaccante resterà almeno fino al 31 gennaio 2021

Si è aperta la finestra di calciomercato per la firma degli accordi. In ballo, ad ora, ci sono soprattutto i prestiti da risolvere e da prolungare fino al termine della stagione. La Fifa non è potuta intervenire e quindi i club dovranno risolvere singolarmente le situazioni di ogni calciatore con le società di appartenenza. In Italia ci sono parecchie situazioni, così come in Premier League.

Calciomercato, ufficiale: esteso il prestito di Ighalo al Manchester United

In Inghilterra, dove il campionato riprenderà prima della Serie A, il Manchester United ha reso ufficiale il suo primo accordo. Con una nota sul proprio sito ufficiale, i ‘Red Devils’ hanno annunciato di aver esteso il prestito di Odion Ighalo fino al 31 gennaio 2021. L’attaccante, arrivato in extremis ad Old Trafford, aveva firmato nella scorsa finestra invernale fino al 31 maggio 2020 dallo Shanghai Shenhua. Ora l’accordo è stato prolungato anche oltre la fine della stagione in corso.

Il nigeriano ex Udinese e Watford ha convinto la dirigenza del Manchester United con un buon impatto sulla squadra di Solskjaer, soprattutto fuori dalla Premier. In campionato ha giocato appena 30 minuti, ma in Europa League ha segnato 2 gol in 3 partite con 1 assist e in FA Cup ha segnato una doppietta nell’unica presenza.

