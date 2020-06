Calciomercato Juventus, rispunta l’idea Arthur | Cambia tutto!

La Juventus continua senza sosta a lavorare sul fronte mercato cercando di acquistare Arthur Melo: potrebbe cambiare definitivamente lo scenario!

La Juventus non intende mollare la presa per il centrocampista brasiliano del Barcellona Arthur Melo. Il talentuoso giocatore sudamericano avrebbe fatto sapere di voler restare ancora in Spagna, ma continua senza sosta il pressing del club bianconero che vorrebbe così rinforzare la zona centrale della squadra guidata da Maurizio Sarri, nell’ambito dello scambio con Pjanic.

Calciomercato Juventus, Bartomeu scende in campo

Il Barcellona, dal canto suo, potrebbe avere in rosa il centrocampista bosniaco con lo scambio che riguarda anche il terzino bianconero Mattia De Sciglio. L’operazione è alquanto difficile, ma si proverà fino alla fine a mettere a segno quest’operazione con un bilancio da chiudere entro fine mese.

Il brasiliano ha risposto più volte in maniera negativa per un suo possibile trasferimento a Torino. Nelle prossime ore potrebbe entrare in gioco direttamente lo stesso presidente Bartomeu per forzare la mano e convincere Arthur ad accettare la destinazione Juventus.

Soltanto l’entrata in campo del numero uno del club catalano potrebbe dare l’accelerata definitiva per quanto riguarda l’asse Barcellona–Juventus.

