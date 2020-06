Juventus, svolta a centrocampo | Via libera grazie a Douglas

Douglas Costa nel mirino di Simeone: la Juventus potrebbe rilanciare chiedendo all’Atletico il cartellino di Thomas

Si torna in campo anche in Serie A, con il finale di stagione che può essere decisivo in casa Juventus non solo per i risultati sul terreno di gioco. La posizione di tanti big bianconeri è in bilico e tra questi spicca certamente Douglas Costa. La fragilità fisica evidenziata durante la sua avventura a Torino lo pone come uno degli elementi sacrificabili sul mercato, con la dirigenza della Continassa pronta ad ascoltare le offerte per il suo cartellino. Douglas dovrà necessariamente dare dei segnali di continuità sul campo per meritarsi la conferma e allontanare nei prossimi 2-3 mesi un addio alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, carta Douglas per Thomas

Un’offerta da 40-45 milioni di euro farebbe vacillare la Juventus, aprendo alla cessione del nazionale verdeoro che potrebbe fungere anche da preziosa pedina di scambio. Douglas Costa ha diversi estimatori in Europa e non solo in Premier League dove piace a Manchester United, City e Chelsea. Anche in Spagna l’ex Bayern e Shakhtar ha mercato, con l’Atletico Madrid che negli ultimi tempi avrebbe fatto dei sondaggi per il giocatore. Douglas è un profilo che piace a Simeone per le proprie alchimie tattiche e avrebbe deciso di sacrificare Lemar, quest’ultimo deludente finora nella sua esperienza a Madrid. Il francese non rientra nei piani della Juve, che per Douglas Costa potrebbe rilanciare chiedendo in cambio il cartellino di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese piace a Paratici e sarebbe un tassello gradito anche a Sarri.

Un giocatore completo per rinnovare la mediana bianconera, che in tempi non sospetti è stato accostato anche all’Inter in Italia. Thomas è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione, diventando un baluardo dell’undici di Simeone. Strapparlo al ‘Cholo’ non sarà quindi un’impresa facile, malgrado un possibile inserimento nell’affare di Douglas Costa.

