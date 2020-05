Calciomercato Juventus, affare Pjanic: spunta il piano B

Calciomercato Juventus, i bianconeri provano a sbloccare la maxi trattativa con il Barcellona per Pjanic e pensano al piano B

La Juventus continua ad essere molto attiva sul calciomercato, i bianconeri intendono impostare e definire il prima possibile le trattative principali della prossima sessione. Paratici è consapevole che sarà una finestra molto particolare, per tempi e modi dettati dall’emergenza coronavirus. Dunque, occorre mettere a segno quanto prima i colpi prefissati per trovarsi in vantaggio rispetto alla concorrenza in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, se Arthur dice no caccia ad Ansu Fati

Prosegue la maxi trattativa con il Barcellona, che può portare Pjanic e De Sciglio in Catalogna. Sarebbe tutto fatto con i catalani e ci sarebbe anche l’assenso dei due bianconeri. Ma il nodo cruciale rimane Arthur. Il giocatore, al momento, non intende assolutamente lasciare i blaugrana per trasferirsi a Torino. Le due società attenderanno ancora il suo sì, ma hanno già iniziato a pensare a incastri alternativi.

Come riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe sondando il terreno per il giovane attaccante Ansu Fati. Qualora Arthur non acconsenta al trasferimento, Paratici vuole un giocatore di livello per privarsi di Pjanic. Il Barcellona, al tempo stesso, non vorrebbe privarsi tuttavia di un giovane dal sicuro avvenire. Ma le controproposte dei blaugrana non soddisfano la Juve. Vidal e Rakitic hanno un’età piuttosto avanzata che non permetterebbe di abbassare la media anagrafica della squadra, Dembele non convince invece perché andrebbe a gravare notevolmente sul monte ingaggi guadagnando anche più di Pjanic.

