Calciomercato Juventus, concorrenza spietata per il pupillo di Sarri!

Il calciomercato della Juventus vedrà la caccia al pupillo di Sarri: concorrenza feroce per l’estate, i top club alla finestra

Mancano ancora alcune settimane al ritorno in campo che vedrà, con ogni probabilità, la ripresa della Serie A il prossimo giugno. Dal campo al calciomercato, la Juventus sonda il terreno per alcuni profili di spessore da regalare a Sarri in estate. Il pupillo dell’ex tecnico del Napoli, però, è tallonato da altri top club: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Sarri spinge per Jorginho: il piano di Paratici

Sin dai tempi di Napoli dove gli affidò le chiavi della mediana partenopea, Sarri ha stimato enormemente Jorginho. Il regista della Nazionale di Mancini resta il nome in cima alla lista dell’allenatore bianconero per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sui propri profili social, la corsa al centrocampista del Chelsea non sarà affatto semplice. In primis perchè il club di Abramovich intende puntare fortemente su Jorginho. In secondo luogo, inoltre, la concorrenza per arrivare al cartellino dell’italo-brasiliano sarebbe sempre più folta.

Psg e Bayern Monaco avrebbero infatti intenzione di farsi avanti per il regista dei ‘Blues’ nelle prossime settimane in vista della riapertura del mercato. Paratici, però, intenderebbe sbaragliare la concorrenza grazie ad una carta che potrebbe piegare le resistenze dei dirigenti del Chelsea. Si tratterebbe di un maxi scambio che vedrebbe Miralem Pjanic prendere la via di Londra. Il bosniaco è dato ormai da mesi per partente. Non solo il Barcellona, il futuro dell’ex Roma potrebbe essere in Premier.

Via Pjanic per arrivare a Jorginho ed accontentare le richieste di Sarri: Psg e Bayern permettendo.

S.C