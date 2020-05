Calciomercato Juventus, doppio colpo e maxi scambio | Beffa a Conte!

La Juventus potrebbe essere protagonista di un maxi affare con il top club europeo: non solo Pjanic sul piatto

E’ un momento complesso quello vissuto dal calcio italiano che, dal prossimo 20 giugno, ripartirà con la ripresa dei campionati. Dalla Serie A alla B il mondo del pallone si concentrerà tanto sul calcio giocato quanto sul calciomercato: tra i club più attivi c’è la Juventus, che starebbe preparando un doppio colpo di spessore. Tutti i possibili scenari.

Calciomercato Juventus, addio Pjanic: due top player per Sarri

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Mundo Deportivo’ e ribadito da ‘RAC1′, l’asse di mercato tra Juventus e Barcellona si starebbe scaldando con il passare dei giorni. Sul tavolo delle trattative sempre il cartellino di Pjanic, che il Barcellona vuole regalare a Setièn in estate. Con Arthur che ha già declinato l’eventuale scambio trasferendosi a Torino, Paratici avrebbe indicato in due i nomi da inserire nel maxi affare. Il primo sarebbe Ousmane Dembelè, esterno che nella prossima stagione rischia di fare tanta panchina al Barcellona.

Il club torinese spingerebbe per una soluzione in prestito, viste anche le fragili condizioni fisiche dell’ex Borussia Dortmund. Il secondo nome, che rappresenterebbe tra l’altro anche uno ‘sgarro’ importante all’ex allenatore bianconero Conte, è chiaramente Arturo Vidal. Il cileno, in scadenza nel 2021, è il grande sogno di mercato dell’Inter che da mesi lavora all’approdo sotto la Madonnina.

Paratici avrebbe quindi richiesto il cartellino del cileno ed il prestito del francese, in un doppio scambio che porterebbe De Sciglio e Pjanic alla corte di Setièn. Situazione in divenire ma i contatti tra Barcellona e Juventus sono costanti: Vidal e Dembelè possono vestire il bianconero.

