Calciomercato Juventus, duello in Serie A per il colpo a zero | Lo vuole Sarri!

Calciomercato Juventus, duello in Serie A per il colpo a zero |...

La Juventus sembrerebbe mettere nel mirino per la prossima sessione estiva di calciomercato, un giocatore della Premier League: sfida alla Roma

Finalmente è ufficiale che il calcio italiano tornerà in campo a giugno. Mentre le squadre iniziano a prepararsi per il ritorno in campo, le società cominciano a lavorare per il calciomercato estivo. La Juventus, sembrerebbe aver messo gli occhi su un calciatore della Premier League, su espressa volontà dell’allenatore Maurizio Sarri. Parte così, la sfida di mercato alla Roma.

Potrebbe interessarti anche >>> Coppa Italia, le big si ribellano | L’Inter schiera la Primavera

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, il club infrange le regole sanitarie | Penalizzazione e multa

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, proposto il super scambio | Arriva il rifiuto

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Pedro: lo vuole Sarri

Mentre il calcio giocato è dovuto fermarsi per circa tre mesi ed ora si appresta a ripartire, il calciomercato invece, non si è mai fermato. In casa Juventus si inizia a lavorare per il futuro, per assicurarsi i migliori talenti per la prossima stagione. I bianconeri nelle ultime stagioni, si sono rivelati dei veri maestri nei colpi a parametro zero, Rabiot e Ramsey ne sono la testimonianza, così vorrebbero metterne a segno un altro.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, l’allenatore juventino, Maurizio Sarri, avrebbe espressamente chiesto l’ingaggio di Pedro, calciatore in scadenza con il Chelsea. Infatti l’ex tecnico dei ‘blues’, quando allenò la squadra londinese rimase stupefatto dallo spagnolo ed ora vorrebbe portarlo a Torino. Per assicurarselo però bisognerà fare i conti con i tanti club interessati, tra cui la Roma, che sarebbe da tempo sulle tracce del giocatore ed avrebbe già avanzato un’offerta. Duello in Serie A dunque per il colpo dal Chelsea a costo zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ”traditore” | Che occasione dalla Spagna