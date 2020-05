Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Assalto dalla Premier

Non ci sarebbe soltanto la Juventus sulle tracce del top player, che avrebbe ricevuto un’offerta davvero importante da un club prestigioso in Premier League

La Juventus vorrebbe continuare ad essere una delle protagoniste anche sul fronte mercato. Il club bianconero starebbe seguendo diversi top player in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Marcelo verso la Premier

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Newcastle avrebbe mostrato il suo interessamento per il terzino brasiliano del Real Madrid, pronto a salutare il club spagnolo. Per acquistare il laterale dei “blancos” bisognerà mettere sul tavolo circa 40 milioni di euro con lo stesso club bianconero da sempre interessato al sudamericano.

Il progetto nuovo della società inglese è davvero molto interessante e così potrebbe battere la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce di Marcelo. Nelle ultime settimane lo stesso giocatore del Real ha però smentito una sua possibile partenza al termine della stagione.

Ora testa al campo per riprendere alla grande il campionato spagnolo per poi pensare alle dinamiche di mercato. Marcelo continua a piacere alle big d’Europa.

