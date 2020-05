Calciomercato Juventus, ultimatum senza appello | Paratici in pole

Il club bianconero lavora al grande colpo in attacco in vista del calciomercato estivo: Juventus in prima fila per lo ‘sgarbo’ in Serie A

Il ritorno in campo per completare la stagione 2019/20 è ormai ad un passo, con la ‘Tim Cup’ che vedrà i bianconeri ospitare il Milan il prossimo 13 giugno. Dal campo al calciomercato, la Juventus programma una sessione estiva con almeno un colpo di spessore in attacco. I bookmakers danno il club torinese in pole position: la punta può restare in Serie A e approdare alla corte di Sarri.

Calciomercato Juventus, bookmakers certi: bianconeri prima scelta

Sono giorni decisivi per il futuro al Napoli di Arek Milik. Il club di De Laurentiis ha lanciato un vero e proprio ultimatum all’ex punta dell’Ajax, in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare i partenopei in estate. Rinnovo o addio per il classe 1994, con i bookmakers che confermano la permanenza in azzurro come opzione ‘favorita’ (1.85) per il futuro del bomber di Tychy.

La prima alternativa, secondo ‘Goldbet’ però resta la Juventus del suo ex tecnico Maurizio Sarri. L’allenatore juventino stima Milik e lo vedrebbe come ideale sostituto di Higuain, come già accaduto a Napoli. Chance importanti per i bianconeri, quotati a 3.50 e dati per favoriti come nuova destinazione per Milik. L’Atletico Madrid leggermente distaccato a 7 mentre a quota 18 Psg, Chelsea e Manchester United.

In coda alla lista Arsenal a 21 e Inter, Milan, Everton e Real Madrid a 26. Situazione in divenire ma la Juventus resta in prima linea: è Milik il nome preferito da Sarri per il futuro attacco bianconero.

S.C