Inter, battibecco su Twitter | Lukaku scatenato!

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku si è reso protagonista di un piccolo battibecco sul suo profilo ufficiale Twitter: ecco cos’è accaduto

La ripresa della Serie A è ormai certa, con i club che si stanno preparando a ritornare sul rettangolo di gioco. In casa Inter, in attesa che giunga il 20 giugno per la sfida con la Sampdoria, tiene banco il comportamento social di Romelu Lukaku. La punta belga protagonista, suo malgrado, sul suo profilo ufficiale Twitter.

Inter, Lukaku litiga su Twitter: che risposta del bomber belga!

Un utente su Twitter ‘punge’ Romelu Lukaku che non le manda a dire e risponde per le rime. La punta dell’Inter, non prende bene lo sfottò con una gif che lo vede protagonista di un discutibile e maldestro controllo di palla. “Parliamo del tuo primo tocco…”, l’imbeccata nei confronti dell’ex United la cui replica assai stizzita non si lascia attendere. “Parliamo delle tue abilità calcistiche? Che sono, fondamentalmente…Nessuna!“.

L’attaccante dell’Inter ha quindi chiuso la questione, con l’approvazione dei suoi fan che hanno ritwittato la risposta a tono del 27enne di Anversa. Il classe 1993 è parso dunque già particolarmente carico: la difesa della Sampdoria è avvisata, tra social e campo il centravanti nerazzurro vuole proprio zittire tutti.

Let’s discuss your football skills ??

Wich are basically

NONE 🤷🏿‍♂️ https://t.co/FNSQxLKknM — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 30, 2020

