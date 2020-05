Calciomercato Inter, Solskjaer scatenato su Lukaku e Sanchez

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, lancia una pesante frecciatina ai giocatori che sono partiti: ”Ora non ci sono mele marce’‘

Il calcio italiano nella sessione estiva di calciomercato si è arricchito di molti talenti, tra cui alcuni arrivati anche dalla Premier League. L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha visto partire molti giocatori, ai quali ora lancia una pesante frecciatina. sui giocatori in Serie A, al momento all’Inter e alla Roma.

Calciomercato, Solkjaer attacca i giocatori in Serie A: ”Preferisco avere un buco nella rosa”

L’allenatore del Manchester United può sicuramente essere definito come una persona diretta e le ultime pesanti dichiarazioni ne sono una prova concreta. Infatti, durante la fan zone della squadra inglese ‘United we stand’, l’ex calciatore ed ora tecnico dei ‘red devils’ ha lanciato una pesante frecciatina verso i giocatori che hanno lasciato la rosa, includendo quindi anche i giocatori al momento all’Inter ed alla Roma, cioè Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Chris Smalling.

Il tecnico norvegese ha così dichiarato: “La personalita’ e’ importante ma siamo una squadra. Chiunque vorrebbe dei calciatori con un po’ di ego ma devono essere in grado di adattarsi al gruppo. Nel marzo 2019 i giocatori erano fisicamente e mentalmente stanchi, avevamo degli infortunati, e cosi’ hanno iniziato a pensare in negativo. Ma ci sono state altre cose lo scorso anno che non mi sono piaciute, alcune questioni personali che non si sono risolte fino all’estate. Ci saranno sempre dei calciatori che vogliono giocare di piu’ ma per vincere devono essere disponibili in momenti diversi. Ma ora sento che in questo gruppo non c’e’ alcuna mela marcia. Preferisco avere un buco nella rosa che uno str..”. Parole molto pesanti, che potrebbero essere anche un indizio per il mercato delle italiane, soprattutto per la Roma, che punta al riscatto di Chris Smalling.

