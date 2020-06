Calciomercato Juventus, asse bollente con la big | Quanti scambi

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato cercando di mettere a segno anche scambi interessanti per possibili plusvalenze

Un’estate davvero particolare tra la ripresa della Serie A e le varie trattative di calciomercato, che inizierà ufficialmente ad inizio settembre. Così la Juventus vuole continuare il proprio lavoro dopo numerose videocall e chiamate durante l’emergenza Coronavirus. Fabio Paratici, CFO del club bianconero, avrebbe già in programma diversi incontri in settimane visto che a fine giugno si chiuderanno i bilanci. Potrebbero esserci numeri scambi interessanti per mettere a segno anche qualche plusvalenza adeguata.

L’asse con la Roma sembra alquanto bollente, soprattutto dopo lo scambio dello scorso anno tra Spinazzola e Luca Pellegrini. Attualmente i due calciatori nel mirino delle due rispettive compagini sono Nicolò Zaniolo e Federico Bernadeschi. Come svelato dall’edizione di “Tuttosport” l’ex viola percepisce un ingaggio più alto e non è più giovanissimo rispetto al suo collega giallorosso. Zaniolo vorrebbe continuare la sua avventura nella Capitale dopo l’exploit nelle ultime due stagioni prima del grave infortunio al ginocchio. Ora l’ex Inter è pronto a tornare nuovamente in campo, ma lo stesso presidente Pallotta potrebbe pensare alla cessione per mettere a segno una plusvalenza decisiva.

Lo scambio si preannuncia davvero complicato e così potrebbero entrare in gioco altri profili, come quello di Daniele Rugani, in cambio di uno tra Under e Kluivert. Ma non solo: sarebbe nata un’altra idea, ossia quello di uno scambio Mandragora-Cristante con Cristian Romero che potrebbe entrare di prepotenza nei discorsi Juventus e Roma.

Infine, la Juventus continua a monitorare il giovane talento giallorosso Ricciardi, che si è messo in luce con la Primavera della Roma nelle ultime stagioni.

