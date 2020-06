Calciomercato Milan, scambio alla pari | Arriva l’ex Inter

Il Milan lavora al calciomercato per la prossima stagione e pensa ad un clamoroso scambio tra centrocampisti: ex Inter nel mirino

Il Milan inizierà a ricostruire il proprio futuro per tornare ai vertici della Serie A nella prossima sessione estiva di calciomercato. Così in casa rossonera si pensa ad una possibile proposta di scambio con la squadra spagnola. Un ex Inter potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, scambio in vista con il Valencia: sul piatto Paqueta e Kondogbia

Il calciomercato milanista inizia ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Super Deporte’, sulle tracce del centrocampista del Milan, Lucas Paqueta, ci sarebbe il Valencia. Il club spagnolo torna a mettere nel mirino il calciatore brasiliano dopo tre anni, poiché già ai tempi del Flamengo il giocatore era stato a lungo accostato alla squadra valenciana. Questa volta l’affare potrebbe andare in porto, ma con il Milan.

L’idea delle squadre sembrerebbe quella di inserire Paqueta in uno scambio alla pari con un giocatore del Valencia, ovvero Geoffrey Kondogbia. Il calciatore ex Inter infatti potrebbe essere la contropartita giusta per far decollare la trattativa che potrebbe portare il calciatore brasiliano al Valencia. Questa opzione potrebbe essere gradita ad entrambe le società, sopratutto al Valencia che al momento avrebbe dei problemi nell’investire soldi cash nel mercato. Nelle prossime settimane vedremo se decollerà definitivamente la trattativa e se il centrocampista francese tornerà in Serie A nella fazione opposta all’ultima volta, ovvero il Milan anziché l’Inter.

