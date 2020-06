Calciomercato Milan, tutto fatto | Manca solo la firma!

Sembrerebbe ormai tutto fatto per il trasferimento al Milan: raggiunto l’accordo tra le parti, manca solo la firma

Il Milan lavora per programmare al meglio la nuova stagione e vuole prima di tutto risolvere la questione allenatore per poter studiare insieme possibili colpi di mercato. La società rossonera vuole cancellare l’ennesima annata negativa e provare a tornare in lotta per la Champions League nella nuova annata.

La ripresa della stagione non vedrà un Milan completamente protagonista visto che la lotta alla massima competizione Europea è ormai compromessa, con l’Atalanta distante 12 punti e una gara in più da disputare rispetto ai rossoneri. Resta l’Europa League da raggiungere e la Coppa Italia, dove si gioca l’accesso alla finale contro la Juventus dopo l’1-1 della gara di San Siro.

Calciomercato Milan, fumata bianca per l’allenatore: per Rangnick manca solo la firma

La società rossonera sta pensando principalmente alla nuova stagione in modo da ripartire con largo anticipo per provare a fare un salto di qualità rispetto al passato. Come detto, c’è prima da risolvere il rebus allenatore e sembrerebbe esserci una svolta in tal senso.

Secondo informazioni raccolte dal sito TodoFichajes.com, il Milan avrebbe ormai trovato un accordo con il tecnico Ralf Rangnick. Dalla Spagna riportano che ci sarebbe già il sì definitivo di entrambe le parti e mancherebbe solo la firma per l’annuncio.

Il tecnico tedesco dovrebbe avere pieni poteri in tutti campi e svolgere anche il ruolo di direttore generale.

