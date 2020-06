Calciomercato Inter, Juve sorpassata | Il giocatore preferisce i nerazzurri!

La Juventus e l’Inter si danno battaglia sul mercato italiano: entrambe le big vogliono l’astro nascente della Serie A, ma Marotta sembra in vantaggio.

La rivalità fra la Juventus e l’Inter è la più accesa della Serie A: i due club non si danno battaglia solamente in campo, ma anche sul mercato. Entrambe le società sono molto attente al mercato italiano: i nerazzurri in estate hanno preso Barella e Sensi, mentre i bianconeri si sono aggiudicati Kulusevksi a gennaio. Questa estate il fronte si sposta su giocatori come Zaniolo, Castrovilli e Tonali. L’Inter sembra essere in vantaggio sull’astro nascente del calcio italiano.

Calciomercato Inter, Juventus gelata | Tonali preferirebbe il nerazzurro!

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes’, sia la Juventus che l’Inter avrebbero avanzato un’offerta per Sandro Tonali: il giocatore del Brescia, però, preferirebbe la destinazione milanese. Potrebbe essere una scelta di cuore da parte del centrocampista lombardo a far pendere l’ago della bilancia verso la compagine di Antonio Conte. La situazione di Tonali, tuttavia, rimane ancora da definire e l’unica certezza sembra essere il suo addio alle ‘Rondinelle’ a fine stagione.

È difficile immaginare, soprattutto in caso di retrocessione, che il centrocampista della Nazionale resti al Brescia ancora una stagione. L’interesse di club come Juventus ed Inter per il classe 2000, come più volte ammesso dallo stesso Cellino, sembra essere molto forte. Per riuscire ad avere Tonali, però, sarà necessaria una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La sfida fra Marotta e Paratici per il centrocampista delle ‘Rondinelle’ è partita: negli ultimi giorni, potrebbe esserci stato il sorpasso da parte del dirigente nerazzurro.

