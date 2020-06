Milan, sorpresa Castrovilli | Può arrivare grazie al flop!

Castrovilli si è rivelato una grande sorpresa per la Serie A. Ora le big lo cercano: potrebbe finire al Milan, che potrebbe proporre un clamoroso scambio

E’ stata una stagione estremamente positiva quella di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il talento viola, alla sua prima esperienza in assoluto in Serie A, ha subito mostrato il suo valore al punto da diventare elemento tra i più richiesti del calciomercato italiano. Per l’ex Cremonese le big sono pronte all’assalto, ognuna pronta a giocarsi le proprie carte per avere la meglio sulla concorrenza. La ‘carta’ giusta, però, potrebbe averla il Milan, che spera di piazzare il grande colpo per il centrocampo in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Colpo da 177 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzi stellari | Tris di nomi dal Real Madrid

Milan, per Castrovilli Paquetà più soldi

I rossoneri, infatti, potrebbero offrire come controparte, per arrivare al talento classe 1997, Lucas Paqueta. Il brasiliano in un anno e mezzo al Milan non ha mai impressionato. Si è rivelato, a dire il vero, un flop a causa della sua incostanza sul terreno di gioco. Il ventiduenne ex Flamengo piace proprio alla Fiorentina, che potrebbe rilanciare il calciatore arrivato in italia nel gennaio del 2019 e sul quale le aspettative erano molto alte. La dirigenza dei lombardi potrebbe così mettere sul piatto il nazionale verdeoro più soldi per convincere la controparte allo scambio. D’altra parte Castrovilli accetterebbe ben volentieri un approdo al Milan, club per il quale simpatizza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Prestito esteso fino a gennaio 2021

Insomma, per la prossima estate potrebbe arrivare un grande affare tra rossoneri e viola, con uno scambio tra centrocampisti pronti ad esplodere per svoltare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, scambio saltato | I dettagli

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Addio De Sciglio!