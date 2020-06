Calciomercato Inter e Juventus, scambio saltato | I dettagli

Possibile beffa per Inter e Juventus che avrebbero trattato l’acquisto del giocatore, inserito in diverse trattative di calciomercato: già c’è l’accordo!

Beffa in arrivo per Inter e Juventus. Dopo tanti colloqui e trattative di mercato durante l’emergenza Coronavirus, il Barcellona potrebbe far saltare gli scambi con le due big d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tentato un clamoroso scambio | Netto rifiuto!

Calciomercato, Semedo verso l’addio

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo “Sport” il Barcellona vorrebbe spingersi fino a 40 milioni per la cessione del terzino portoghese, Nelson Semedo, pronto a fare le valigie al termine della stagione. Il club blaugrana potrebbe così chiudere l’accordo con il Manchester City al termine della stagione con Inter e Juventus, molto interessate al giocatore nelle ultime settimane.

Semedo sarebbe stato inserito come contropartita nell’affare Lautaro tra Inter e Barcellona e anche in quello per Pjanic con il club bianconero, che potrebbe modificare il centrocampo e le corsie esterne di Sarri.

Una cessione improvvisa che avrebbe lasciato così senza parole le due compagini italiane: Semedo fa le valigie e volerà in Premier League alla corte di Pep Guardiola.

