Calciomercato Juventus, accordo ad un passo | Rinnovo da 10 milioni!

Prima di iniziare le manovre di mercato, la Juventus sistemare le questioni interne: Paratici sarebbe vicino all’accordo per il rinnovo di una stella.

Il mercato della Juventus potrebbe prevedere un’importante rivoluzione a centrocampo e un restyling del reparto offensivo. Prima di iniziare con le operazioni in entrata ed in uscita, Fabio Paratici vorrebbe riuscire a blindare i pilastri sui quali costruire il prossimo ciclo vincente. Negli ultimi giorni ci sarebbe stata un’accelerata per il rinnovo di una stella bianconera, l’accordo con l’entourage sarebbe vicino e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già settimana prossima.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pjanic via | Nuova ipotesi di scambio

Calciomercato Juventus, accordo vicino con Dybala | Rinnovo da 10 milioni

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, la Juventus sarebbe vicinissima a trovare l’accordo per il rinnovo di Paulo Dybala. Le trattative con l’entourage dell’attaccante argentino si erano interrotte durante il periodo di lockdown: la ‘Joya’ ha contratto anche il ‘Coronavirus’, rallentando ulteriormente i discorsi relativi al rinnovo. Nelle ultime settimane Paratici avrebbe accelerato nella trattativa con Dybala: il nuovo contratto dell’argentino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro annui più bonus. Numero ’10’ sulla maglia e sul contratto, queste dovrebbero essere le cifre del nuovo legame con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, asse bollente con la big | Quanti scambi

Una buona notizia per la Juventus: l’accordo per il rinnovo di Dybala sembra essere vicino, l’ufficialità è attesa per settimana prossima!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, clamoroso Eriksen | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Milan, sorpresa Castrovilli | Può arrivare grazie al flop!

Calciomercato, sarà del Real Madrid | Juventus e Inter ko