Calciomercato, colpo a zero | L’Inter sfida la Roma

Inter e Roma avrebbero lo stesso obiettivo per rinforzare il reparto offensivo delle due compagini: ecco il colpo a parametro zero

L’Inter continua il suo lavoro senza sosta sul fronte calciomercato. La società nerazzurra starebbe provando un nuovo colpo a parametro zero in vista della prossima stagione come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com“. Si tratta di Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea in scadenza di contratto il 30 giugno 2020. L’esterno offensivo spagnolo sarebbe da sempre proprio un desiderio dell’allenatore leccese, Antonio Conte, che l’ha allenato durante la sua esperienza sulla panchina dei “Blues”.

Calciomercato Inter, c’è anche la Roma su Pedro

Come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it ci sarebbe anche il forte interessamento della Roma per l’ex Barcellona. I contatti sono molto frequenti visto che il club giallorosso avrebbe ottimo rapporti con l’intermediario per provare ad accontentare Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese vorrebbe allenarlo a tutti i costi per rinforzare il reparto offensivo.

Così il club capitolino si è spinto davvero oltre balzando davvero davanti a tutte per la corsa a Pedro, che non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea per sposare una nuova avventura della sua avvincente carriera.

Inter e Roma proveranno così ad avere la meglio: il calciomercato è già iniziato.

