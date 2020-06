Calciomercato Inter, bomber e soldi per Lautaro | Nuovo scambio

Su Lautaro Martinez piomba nuovamente l’Atletico Madrid, pronto a scuotere il calciomercato con uno scambio di attaccanti

Rallentata dalle difficoltà finanziari del Barcellona, la trattativa per Lautaro Martinez sta vivendo una fase di stallo importante. Favoriti da questa impasse, diversi club sono tornati alla carica per il Toro. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del Real Madrid e dei due club di Manchester, ma nelle ultime ore si è rifatto vivo anche un vecchio estimatore dell’attaccante argentino: Diego Pablo Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rilancio Lautaro | Proposta ‘assurda’ del Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa da Madrid per il post Lautaro | Cifra shock!

Calciomercato Inter, Morata per Lautaro: la formula Atletico

Finora, l’ex Racing ha sempre ribadito di voler andare solamente in Catalogna, ma i tentennamenti del club blaugrana non stanno certamente facendo piacere al calciatore. Dopo i “no, grazie” dispensati nei mesi scorsi a tutte le altre pretendenti, l’entourage del ragazzo sembra ora più elastico, almeno per ascoltare altre proposte. Il problema è rappresentato sempre dalla clausola da 111 milioni di euro. Per aggirarla, l’Atletico Madrid è pronto ad offrire Morata, che verrà riscattato per 55 milioni di euro, più una cifra cash tra 45-50 milioni di euro.

In caso di fumata bianca, l’ex attaccante della Juve ritroverebbe Antonio Conte dopo l’esperienza al Chelsea, ricca di alti e bassi, ma impreziosita comunque da 15 gol e 6 assist in 48 partite.