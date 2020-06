Juventus, Paratici provoca il PSG | Pjanic e conguaglio per l’incedibile

La Juventus potrebbe farsi sotto per Marquinhos. Paratici sfrutterebbe la carta Pjanic, per un affare complessivo da 70 milioni

Tra le squadre che guardano con attenzione alla situazione di Miralem Pjanic c’è anche il Paris Saint-Germain. La trattativa tra Juventus e Barcellona per il bosniaco è in stand-by, viste le resistenze di Arthur che non vuole cambiare maglia e lasciare il club campione di Spagna. Anche il Chelsea resta alla finestra per il numero cinque ex Roma, che in caso d’addio alla ‘Vecchia Signora’ preferirebbe un trasferimento in Catalogna alla corte di Messi. Il PSG non perde però le speranze, con l’estimatore Leonardo che già la scorsa estate aveva provato a strappare il giocatore alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto in Serie A | Lo porta Demiral

Calciomercato Juventus, c’è il piano: offerta per Marquinhos

La dirigenza della Continassa, se la trattativa con il Barça non dovesse sbloccarsi, potrebbe approfittare dell’interessamento del PSG per Pjanic per dare l’assalto ad un pupillo di Paratici. Al CFO bianconero intriga da tempi non sospetti Marquinhos, a più riprese accostato alla Juve in passato. Il difensore brasiliano andrebbe a ringiovanire il pacchetto arretrato di Sarri e piace a Paratici anche per la sua duttilità visto che sa disimpegnarsi bene anche in mediana. I campioni d’Italia potrebbero così provocare il PSG offrendo Pjanic e una somma in conguaglio intorno ai 10 milioni di euro per il cartellino del brasiliano, valutandolo 70 milioni. Difficilmente però i francesi si priverebbero di Marquinhos, a maggior ragione con il probabile addio a fine stagione di Thiago Silva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Dybala enigmatico | Il siparietto che preoccupa la Juventus

Il difensore ex Roma è un alfiere del Paris Saint-Germain di Tuchel e sarebbe ritenuto incedibile almeno questa estate da Leonardo e soci. La Juve sonderebbe il terreno mettendo sul piatto Pjanic, con il rischio (alto) d’incassare un secco no da parte dei parigini.

G.M.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain | Paratici a rischio beffa!