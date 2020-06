Calciomercato Juventus, assalto in Serie A | Lo porta Demiral

Il difensore turco della Juventus, Merih Demiral, potrebbe agevolare l’operazione in entrata del club bianconero: ecco il possibile colpo dalla Serie A

Merih Demiral non vede l’ora di tornare in campo dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato all’Olimpico contro la Lazio. Così il difensore turco potrebbe essere d’aiuto al club bianconero anche sul fronte calciomercato cercando così di convincere l’esterno offensivo della Roma, Cengiz Under, suo connazionale.

Calciomercato Juventus, Under l’idea per l’attacco

Come svelato dal portale turco Fanatik.com il colpo potrebbe essere proprio l’esterno offensivo giallorosso, che potrebbe dire addio al termine della stagione. Così il ruolo di Demiral potrebbe risultare davvero importante per sbloccare l’affare.

In caso di addio di Douglas Costa, sempre al centro di numerose trattative di mercato, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, accoglierebbe il talentuoso giocatore turco a braccia aperte per rinforzare così quella zona di campo con un profilo che predilige un gioco a piedi invertiti.

Continua senza sosta il calciomercato sfavillante della Juventus, che avrebbe intenzione di rivoluzionare il reparto offensivo con innesti di assoluta qualità.

