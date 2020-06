Calciomercato Inter, nuova beffa | Sfuma il bomber

Calciomercato Inter, sfuma l’obiettivo in attacco: arriva il no alla cessione da parte dell’allenatore, che non vuole privarsi del giocatore

Giorni caldi di calciomercato, sebbene l’inizio ufficiale della sessione di trattative sia ancora piuttosto lontano. L’Inter è tra le società più attive, a tenere banco è ovviamente il futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è nel mirino del Barcellona, si sta cercando una quadratura tra i nerazzurri e i blaugrana. Il club milanese vorrebbe trattenere il ‘Toro’, ma sa di doversi guardare intorno alla ricerca di un’alternativa. Qualora la cessione avvenisse, bisognerebbe andare a caccia di almeno un attaccante di pari livello per sopperire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber e soldi per Lautaro | Nuovo scambio

Calciomercato Inter, addio Morata: Simeone dice no

Tra i nomi emersi in queste settimane, si è fatto anche quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo rappresenta un giocatore stimato sia da Beppe Marotta che da Antonio Conte e potrebbe raccogliere l’eredità di Lautaro. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità di acquistare lo spagnolo dall’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in attacco | Sgarbo ai cugini!

Ma stando alle ultime notizie dalla Spagna, l’Inter anche in questo caso dovrà guardare altrove, come già accaduto con Werner, Mertens e Giroud. Secondo ‘Fichajes.net’, infatti, l’Atletico Madrid e segnatamente il suo allenatore Simeone non hanno intenzione di privarsi dell’ex giocatore della Juventus. Il tecnico ha scelto: tra lui e Diego Costa, a essere sacrificato sarà l’ispanobrasiliano. L’obiettivo del ‘Cholo’, in particolare, è quello di mettere le mani su Cavani, obiettivo a sua volta dei nerazzurri. Per l’Inter, dunque, sfuma un’altra pista molto interessante.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto Real al pilastro di Conte | Offerto un giocatore

Calciomercato Inter, niente aste | Marotta può ‘mollare’ il talento