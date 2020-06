Calciomercato Inter, contatti in Serie A per il post-Lautaro | Lo vuole Conte

Calciomercato Inter, contatti in Serie A per il post-Lautaro | Lo vuole...

L’Inter valuta la cessione del giovane e nel frattempo studia il colpo in attacco in caso di addio con Lautaro: contatti in corso

È stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che si è scambiata per diversi mesi la prima posizione in classifica ma è crollata nell’ultimo periodo con due sconfitte consecutive contro Lazio e Juventus che l’hanno allontanata dalla lotta per lo scudetto. Ora la vetta dista nove punti ma c’è una gara in più da recuperare, per cui i nerazzurri potrebbero provare a rientrare in corsa battendo la Sampdoria nel recupero della 25a giornata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, quattro addii per un super rinnovo | Il piano

Prima di tutto però l’Inter ha in mente solo la gara di Coppa Italia di sabato contro il Napoli, in cui si cercherà di ribaltare la sconfitta per 0-1 rimediata a ‘San Siro’ per provare a garantirsi l’accesso alla finale. Infine ci sarà ad agosto l’Europa League che mette in palio un nuovo titolo per la compagine allenata da Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sorpasso Real Madrid | Perez paga la clausola!

Calciomercato Inter, contatti con l’Atalanta: non solo Esposito, si parla anche di Zapata

Nel frattempo la società continua a lavorare per programmare al meglio la nuova stagione. Proseguono i contatti con l’Atalanta per la possibile cessione di Sebastiano Esposito, che avrebbe già rifiutato una prima offerta di rinnovo da 800mila euro da parte della ‘Beneamata’.

LEGGI ANCHE >>> Finale Champions League, la scelta della Uefa

Con i Bergamaschi, però, le discussioni dovrebbero riguardare anche un altro attaccante. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, nel mirino di Antonio Conte infatti ci sarebbe Duvan Zapata, storicamente gradito dall’attuale tecnico nerazzurro.

Con l’eventuale cessione di Lautaro Martinez, il colombiano potrebbe diventare un buon rinforzo per l’attacco dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, porte aperte | Il Governo: “Ecco quando”

Estrazione SuperEnalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto martedì 9 giugno 2020