Finale Champions League, la scelta della Uefa

Finale Champions League, trattative e discussioni in corso sull’atto conclusivo della manifestazione: ecco dove si potrebbe giocare

I principali campionati europei vanno verso la ripresa. In questo weekend toccherà alla Liga spagnola scendere di nuovo in campo, successivamente toccherà alla Premier League la prossima settimana e poi alla Serie A, dopo l’antipasto della Coppa Italia. Rush finale a tutta velocità fino al 2 agosto, per concludere tutti i tornei nazionali e lasciare poi spazio a Champions League ed Europa League. Tiene banco il destino della principale competizione per club, dopo la rinuncia da parte di Istanbul a ospitare la finale. La decisione definitiva verrà presa il 17 giugno, data della riunione dell’esecutivo dell’Uefa. In quella circostanza verrà varata anche la formula complessiva del torneo dagli ottavi di finale di ritorno ancora da disputare in poi.

Finale Champions League, si candida anche Madrid

Numerose le candidature avanzate per ospitare la finale. Dopo quelle di Lisbona e di Francoforte, è arrivata anche quella di Madrid, ma la capitale spagnola sembra destinata all’insuccesso, stante quello che sembra l’orientamento da parte dell’Uefa.

L’organo continentale del calcio, infatti, non pare poter appoggiare la candidatura di uno dei paesi più colpiti dal coronavirus negli scorsi mesi. Soprattutto, non è stata ancora persa la speranza di far disputare la finale a porte aperte, sebbene in forma ridotta, per i tifosi, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’. Ecco perché portoghesi e tedeschi sarebbero decisamente più avvantaggiati.

