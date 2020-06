Champions League, cambia tutto | Scenario inedito per la finale

Mentre tutti i maggiori campionati europei si apprestano a ripartire, rimane ancora grande incertezza riguardo alla Champions League: Opzione per la finale.

La Serie A, la Liga e la Premier League si apprestano a tornare in campo, mentre in Bundesliga si gioca già da metà maggio. I dubbi e le perplessità riguardo alle modalità in cui i campionati nazionali saranno portati a termine sembrano essere stati definitivamente sciolti. Permane, invece, grande incertezza sulla Champions League: la Uefa starebbe valutando diverse opzioni e modalità per concludere la massima competizione europea. Il presidente della Federcalcio turca, che quest’anno dovrebbe ospitare la finale ad Istanbul, ha rivelato un clamoroso scenario.

Champions League, Ozdemir spiazza tutti | “Potremmo rinunciare alla finale 2020”

La finale di Champions League di quest’anno si sarebbe dovuta giocare allo stadio ‘Ataturk’ di Istanbul, ma le contingenze post ‘Coronavirus’ potrebbero aver cambiato tutto. Il presidente della Federcalcio turca Nihat Ozdemir ha parlato ai microfoni di ‘AS’: “È stato investito molto sullo stadio Ataturk, dove si dovrebbe giocare la finale di Champions League. Per questo motivo, l’obiettivo della Federazione turca è quello di organizzare una finale perfetta e ricevere migliaia di persone nel nostro Paese”.

L’eventualità per cui la finale di Champions League di quest’anno si giocherà a porte chiuse sembra essere inevitabile. Per questo motivo, il presidente della Federcalcio turca ha paventato uno scenario inedito: “La nostra priorità è quella di ospitare una finale con gli spalti gremiti di tifosi. Potremmo quindi rinunciare alla finale del 2020 senza pubblico, per poter ospitare quella del 2021 a porte aperte. Questa è una delle opzioni che si stanno discutendo”. La Uefa sta studiando la formula migliore per portare a termine la competizione più pregiata d’Europa: la location della finale di quest’anno potrebbe essere cambiata.

Continuano le elucubrazioni riguardo alla Champions League: il presidente della Federcalcio turca spinge per il cambio di location per la finale del 2020.

