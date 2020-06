Calciomercato Milan, scambio di esterni | Affare in Serie A

Milan e Roma, Rodriguez e Karsdorp possono rientrare in Italia: i giallorossi sullo svizzero, potrebbero proporre ai rossoneri uno scambio con l’olandese.

Chiuso da Theo Hernandez e ceduto a gennaio per trovare più spazio, Ricardo Rodriguez potrebbe rientrare al Milan nel corso dell’estate. Il Psv Eindhoven avrebbe infatti problemi nell’esercitare il riscatto e lo svizzero potrebbe quindi rincasare a Milano. La permanenza in rossonero sarebbe però temporanea. Rodriguez è chiuso da Theo Hernandez e cercherebbe un club in cui giocare titolare per non perdere un posto per Euro 2021.

Calciomercato Milan, scambio possibile con la Roma

Tra le squadre interessate al terzino svizzero ci sarebbe la Roma. Il club giallorosso è a caccia di rinforzi per le corsie esterne e starebbe pensando anche all’ex giocatore del Wolfsburg. Per convincere il Milan, i capitolini potrebbero proporre uno scambio di cartellini.

I rossoneri sono infatti in cerca di rinforzi per la corsia destra e la Roma potrebbe proporre Rick Karsdorp. L’olandese, prestato al Feyenoord nella stagione appena conclusa, rientrerebbe nella capitale viste le difficoltà del club di Rotterdam nel riscattarlo. Anche lui però non sembra rientrare nei piani di Fonseca e la Roma potrebbe quindi proporlo al Milan. Le maggiori incognite sembrano essere rappresentate dalle condizioni di Karsdorp e dall’eventuale approvazione di Rangnick.

Sarà il tedesco infatti a decidere. E al momento la sua priorità a destra sembra essere rappresentata da un altro oranje, Denzel Dumfries, del Psv Eindhoven. E non è detto che il Milan possa prima proporre Rodriguez e un conguaglio in cambio del capitano del club olandese.

