Calciomercato Milan, super scambio | Primo colpo per Rangnick

Il calciomercato rossonero potrebbe vedere un maxi scambio in estate: si scalda l’asse tra il Milan ed il top club europeo

Mancano 8 giorni al ritorno in campo della squadra di Stefano Pioli che affronterà la Juventus nel prossimo turno di Tim Cup. I meneghini guardano però al futuro, con la sessione estiva di calciomercato che riserverà diverse sorprese per il Milan. La società di Elliott, infatti, potrebbe imbastire un clamoroso maxi scambio per la stagione 2020/21: si scalda l’asse con il top club.

Calciomercato Milan, Zidane vuole Bennacer: ipotesi scambio

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central‘, tra i club fortemente interessati a Ismael Bennacer vi sarebbe anche il Real Madrid. Non solo Manchester City e Psg, dunque, per il nazionale algerino che in caso di offerte da top club come i ‘Blancos‘, difficilmente resterà in rossonero. Ecco dunque che in casa Milan starebbe nascendo una suggestiva ipotesi scambio per accontentare quello che con ogni probabilità sarà il tecnico rossonero per il 2020/21: Ralf Rangnick. Con l’addio di Ibrahimovic, la caccia all’erede vedrebbe essenzialmente un nome in cima alle preferenze del tecnico tedesco: Luka Jovic.

L’attaccante serbo è destinato a dire addio al Real Madrid ed, in tal senso, il club di via Aldo Rossi sarebbe tra i club maggiormente interessati. Non è utopistico dunque pensare ad un super scambio, alla pari, tra Bennacer e, appunto, Jovic. Il Milan valuta ben oltre i 30 milioni offerti da Florentino Perez per l’ex Empoli. Sul contratto di Bennacer sarebbe presente una clausola di 50 milioni che avvicinerebbe non poco la valutazione a quella della punta ex Eintracht.

Il Milan avrebbe dunque il talentuoso attaccante per dare freschezza e prolificità al reparto avanzato di Rangnick, con Zidane che vede in Bennacer l’ideale alternativa, a costi contenuti, alla pista Camavinga. Situazione in divenire ma l’asse Milano-Madrid potrebbe portare alla maxi operazione: Bennacer alla corte di Zidane e Jovic in quel di Milanello.

