Calciomercato Milan, offerta super per il talento | Risposta Real e rilancio rossonero

Il Milan è molto attivo sul calciomercato per provare a migliorare il proprio rendimento. Maxi offerta per il talento, arriva la risposta del club

È stata una stagione negativa fin qui per il Milan, che è partita male e ha subito compromesso la lotta che porta alla Champions League. I rossoneri occupano al momento la settima posizione in classifica e possono ancora lottare per l’Europa League, ma sembrerebbe l’unico obiettivo rimasto per il prosieguo del campionato.

L’Atalanta che occupa la quarta posizione è ormai distaccata di ben 12 lunghezze e ha anche una gara in più da giocare in questo finale di stagione. Il Milan per questo ha sfruttato queste settimane di sosta per programmare al meglio il futuro attraverso l’analisi dei possibili acquisti da effettuare nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, sogno Odegaard a centrocampo: il Real Madrid dice no a 65 milioni

Secondo quanto riportato da Don Balon, i rossoneri starebbero pensando a un giovane ma allo stesso momento già importante calciatore del Real Madrid. Nel mirino del Milan, infatti, sembrerebbe esserci il classe 1998 Martin Odegaard. La dirigenza pensa che abbia un potenziale per arrivare a vincere il pallone d’oro in futuro.

Dalla Spagna riferiscono che il Milan avrebbe preparato un’offerta da 65 milioni di euro, ma i Blancos sembrerebbero pronti a rifiutarla. I rossoneri potrebbero spingersi però fino a 90 milioni. Odegaard dal canto suo vorrebbe restare a Madrid ma sa che la situazione non è facile.

Il norvegese vorrebbe sentirsi importante all’interno della rosa e con la maglia del Real, soprattutto nei primi mesi, potrebbe avere poco spazio.

