Calciomercato Juventus, nuovo bomber | ‘Offerta’ da Mendes

La ricerca della Juventus di un attaccante per sostituire Higuain, considerato in partenza, potrebbe trovare la soluzione nel Milan: ‘CR7’ approva.

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per il prossimo mercato sembra essere quello di trovare un nuovo attaccante. Molto probabilmente i bianconeri dovranno sostituire Gonzalo Higuain, che sembra destinato a lasciare Torino in maniera definitiva. Trovare un degno erede del ‘Pipita’, però, potrebbe non essere un’impresa semplice: serve un attaccante che non sia un mero finalizzatore, ma che sappia interagire con i compagni di reparto. Paratici potrebbe aver trovato una soluzione ‘low cost’ in casa Milan: un acquisto che farebbe felice anche Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo | La Roma spiazza Paratici

Calciomercato Juventus, idea André Silva per l’attacco | Lo porta Jorge Mendes

La risposta per l’enigma di mercato della Juventus potrebbe essere rappresentato da André Silva. L’attaccante portoghese è uno dei giocatori più in forma da quando è ripartita la Bundesliga -attualmente è in prestito biennale all’Eintrach Francoforte– dove ha segnato già quattro reti nelle cinque partite disputate. André Silva, tuttavia, rimane ancora di proprietà del Milan ed il club tedesco non ha alcun diritto di riscatto sul giocatore: la Juventus potrebbe inserirsi agevolmente nella trattativa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Juve sorpassata | Il giocatore preferisce i nerazzurri!

A favorire un eventuale ingresso dei bianconeri su André Silva giocherebbero diversi fattori: in primis Jorge Mendes, agente dell’attaccante e in ottimi rapporti con la dirigenza juventina, e poi anche per il basso costo dell’operazione. Il Milan, infatti, ha già quasi ammortizzato completamente il costo del portoghese e si potrebbe accontentare di una cifra leggermente superiore ai 15 milioni di euro per realizzare una plusvalenza. Inoltre Cristiano Ronaldo è un grande amico di André Silva e sarebbe entusiasta di accogliere il connazionale in bianconero.

L’ultima idea della Juventus potrebbe essere rappresentata da André Silva: l’attaccante portoghese, in grande spolvero in Bundesliga, potrebbe essere acquistato dal Milan per poco più di 15 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic ha scelto | C’è l’accordo

Milan, sorpresa Castrovilli | Può arrivare grazie al flop!

Calciomercato Inter, beffa da Lotito | Sfumano due affari