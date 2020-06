Calciomercato Inter, beffa da Lotito | Sfumano due affari

L’Inter lavora per il calciomercato, ma potrebbe presto perdere due obiettivi per la prossima stagione. La beffa arriva da Lotito

È stata una stagione straordinaria fin qui per la Lazio, che attraverso una serie di vittorie convincenti si è ritrovata in lotta per lo scudetto inserendosi di prepotenza tra Juventus e Inter. I nerazzurri sono stati anche sorpassati prima dello stop del campionato causato dal coronavirus mentre i bianconeri sono distanti solo un punto.

Si proverà a fare di tutto per provare a conquistare un titolo che a inizio stagione non era nemmeno nei programmi della società e nei sogni dei tifosi. Alla base di questi grandi risultati c’è comunque una rosa forte costituita da elementi importanti. Uno su tutti è Sergej Milinkovic-Savic, dominante a centrocampo.

Calciomercato Inter, doppia beffa: la Lazio toglie due obiettivi ai nerazzurri

Il calciatore serbo ha attirato le attenzioni delle squadre più importanti di Europa e in Serie A potrebbero fare un tentativo Juventus e Inter. Secondo quanto riferito dalla Spagna, però, ci potrebbe essere una nuova compagine in lotta per il centrocampista che potrebbe battere la concorrenza italiana.

Si tratta del Barcellona che, come riportato da Don Balon, potrebbe anche mettere sul piatto dei calciatori importanti come Arturo Vidal. In questo caso arriverebbe una doppia beffa per l’Inter, che perderebbe in un solo colpo due obiettivi di mercato: sia il centrocampista cileno che il serbo.

Questa soluzione però appare quasi impossibile per la Lazio, visto che Vidal chiederebbe almeno 8 milioni di stipendio. Una richiesta troppo alta che i biancocelesti non dovrebbero prendere in considerazione.

