Calciomercato Juventus, proposto all’Inter | Ipotesi scambio più soldi

Juventus e Inter preparano il ritorno in campo e continuano a trattare sul calciomercato. Nuovo possibile affare tra le due società

La Juventus si prepara a vivere un infuocato finale di stagione insieme a Lazio e Inter per la conquista dello scudetto. I biancocelesti distano solo un punto dai bianconeri mentre i nerazzurri sono un po’ più defilati, visto che partiranno con nove punti di svantaggio rispetto alla ‘Vecchia Signora’ ma il distacco potrebbe ridursi a sei punti in caso di vittoria nella gara da recuperare con la Sampdoria.

Juventus e Inter intanto continuano a sfidarsi anche sul calciomercato, dove condividono molti obiettivi. Ci sono stati già diversi duelli in tal senso, partendo da Lukaku fino ad arrivare a Eriksen e Kulusevski. Ora nel mirino di entrambi ci sarebbe soprattutto il centrocampista Tonali.

Calciomercato Juventus, idea Bernardeschi per l’Inter: la possibile proposta dell’agente

Proprio attraverso i dialoghi con Bozzo per arrivare a Sandro Tonali, potrebbe scaturire una nuova occasione per l’Inter. L’agente, infatti, potrebbe fare un tentativo provando a proporre Federico Bernardeschi all’amico Beppe Marotta.

La società nerazzurra però non sembrerebbe tanto interessata all’esterno d’attacco della Juventus. I bianconeri, invece, potrebbero cedere il proprio calciatore in caso di offerta da 24-27 milioni più l’inserimento di Matias Vecino.

Federico Bernardeschi veste la maglia della Juventus dal 2017 ma mai come quest’anno è al centro di tante voci di mercato. In questa stagione ha disputato 24 gare realizzando solo una rete, anche per questo i bianconeri potrebbero valutare l’addio.

