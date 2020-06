Calciomercato Milan e Inter, de Paul verso la firma | Cifre e dettagli

Il calciomercato di Inter e Milan starebbe per vedere una svolta nella corsa a Rodrigo de Paul: l’argentino è pronto a lasciare Udine

Mancano due settimane al ritorno in campo della Serie A che, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, si appresta a concludere la stagione in corso. In tal senso, Milan e Inter sono già proiettate al futuro calciomercato con il nome di Rodrigo de Paul sempre nel mirino di Marotta e Gazidis. Il gioiello dell’Udinese sarebbe ad un passio dal lasciare il club del presidente Pozzo: le ultime.

Calciomercato Inter e Milan, futuro de Paul: l’argentino ha deciso

Secondo quanto ha riportato il portale spagnolo ‘Todofichajes’, il futuro del centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul si sarebbe ormai delineato. Il talento argentino sarebbe infatti vicinissimo a vestire la maglia della Lazio. Il club romano avrebbe spinto sull’acceleratore per de Paul con contatti costanti con il suo entourage ed il club friulano. Seguito per lungo tempo da Inter e Milan, il numero 10 bianconero parrebbe dunque destinato alla Capitale.

Nei piani di Tare e Lotito infatti l’idea che de Paul rappresenti l’erede ideale per la sostituzione di Sergej Milinkovic-Savic, dato per sicuro partente nelle prossime settimane. Nelle casse dell’Udinese dovrebbero finire circa 30 milioni di euro, con la famiglia Pozzo che proprio a Milan ed Inter aveva fatto la stessa richiesta lo scorso gennaio.

Una beffa dunque per Marotta e Gazidis: de Paul resta in Serie A, la Lazio sarà con ogni probabilità il suo nuovo club.

S.C